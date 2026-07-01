FLASH – Photo Festival Fontenay-sous-Bois, NEF – Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

FLASH – Photo Festival Fontenay-sous-Bois 18 septembre – 31 octobre NEF – Halle Roublot Val-de-Marne

Gratuit et ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

FLASH est un festival dédié à la photographie contemporaine, envisagée comme un outil de témoignage et de réflexion sur les mutations sociales et urbaines. Ancré à Fontenay-sous-Bois, il met en lumière les territoires périphériques dans toute leur richesse, en faisant de ces espaces souvent marginalisés un terrain central de création, d’expérimentation et de visibilité artistique.

Pensé comme un événement à la fois artistique, citoyen et participatif, FLASH favorise la rencontre entre artistes, habitant·es et publics, en croisant regards contemporains et récits locaux.

La première édition se tiendra à la Nef- Halle Roublot du 18 septembre au 1er novembre 2026. Elle s’articulera autour de trois expositions : Trajectoire(s), réunissant 12 artistes contemporain·es ; Fragment d’une histoire collective, consacrée aux archives de la ville et Banlieue en fête !, exposiiton restitution d’un appel participatif invitant les habitant·es à partager leurs images autour du thème de la fête.

Le vernissage public aura lieu le 18 septembre à 18h30.

Pendant toute la durée du festival, une programmation d’événements (rencontres, ateliers, visites, temps festifs) sera proposée à destination de tous les publics.

NEF – Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne Île-de-France

_**FLASH**_ est un festival dédié à la photographie contemporaine, envisagée comme un outil de témoignage et de réflexion sur les mutations sociales et urbaines. Ancré à Fontenay-sous-Bois, il met en…

©Archives Municipales Fontenay-sous-Bois Quartier La Redoute 1978