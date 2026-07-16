Passerelles photographiques…Quand l’art prends l’air, La Fonderie – Pôle de Création Artistique, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

Passerelles photographiques…Quand l’art prends l’air 19 et 20 septembre La Fonderie – Pôle de Création Artistique Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Ohého, Collectif des artistes de Fontenay-sous-bois a établi un partenariat avec La Fonderie, pôle artistique:

Découvrez une exposition qui bouscule les frontières de l’image. Bien plus qu’un simple alignement de cadres au mur, nous vous proposons une expérience immersive et vivante, où le passé historique dialogue avec la création contemporaine. Un voyage sensoriel qui rassemble l’histoire d’un territoire, le savoir-faire des artisans de l’image et l’originalité d’installations plastiques innovantes.

Les grands axes de l’exposition

1. L’image en trois dimensions : installations et volumes

Découvrez comment des artistes contemporains sortent la photographie de son support plat pour la déployer dans l’espace. L’image dialogue ici avec la sculpture et s’intègre au lieu pour le transformer.

2. Entre photo et peinture : apparition et effacement

Explorez un espace où ces deux arts se croisent et se confondent. Tour à tour sources d’inspiration et de recherche l’un pour l’autre, ils dialoguent à travers des effets optiques, des jeux de textures, de matières ou de compositions.

3. Alchimie et mémoire : les techniques anciennes

Remontez le temps à la découverte des origines du médium. À travers des procédés historiques, cette section met à l’honneur la matérialité de la photo et la magie des premières manipulations chimiques.

4. Le fil de l’histoire : la dimension documentaire des archives

Patrimoine oblige, l’exposition interroge notre mémoire collective. En explorant la puissance documentaire de la photographie, le parcours transforme des documents historiques en matériau brut d’installations artistiques, faisant résonner le passé avec notre présent, l’ici avec l’ailleurs.

La Fonderie – Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France 0677991959 http://la-fonderie.org https://www.facebook.com/GrandParisFontenaySousBois/ L’association La Fonderie regroupe une grande diversité d’expressions artistiques plastiques, recouvrant : Peinture, Sculpture, Gravure, Vidéo, Photographie, Céramique, Ferronnerie, Menuiserie, Design et Architecture… Cette diversité fait l’originalité et l’identité du collectif.

La multiplicité des approches artistiques favorise confrontations et collaborations qui s’ouvrent à l’imprévu et à l’inédit dans un projet largement ouvert Entrée libre

Exposition

© Pierre Ducrocq