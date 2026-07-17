Pegazz Festival, La Fonderie – Pôle de Création Artistique, Fontenay-sous-Bois

dimanche 20 septembre 2026 · La Fonderie - Pôle de Création Artistique · Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

Pegazz Festival Dimanche 20 septembre, 15h00 La Fonderie – Pôle de Création Artistique Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fonderie accueille pour une troisième fois le Pegazz Festival avec

Quatre moments partagés dans des lieux inédits de la Fonderie :

Quatre Dialogues entre plasticiens et musiciens : improvisations sonores et plastiques

1. Marion Legouy accueillera Simona Castria et son saxophone dans son atelier

2. SunMi Kim dialoguera en duo avec Marc Benham et ses piano-rhodes et claviers à l’extérieur dans la grande cours arborée.

3. Mikey Moore accueillera Paul Jarret et sa guitare électrique dans son atelier métal.

4. Carole Leroy finalisera lors d’une prestation d’arts plastiques sur la musique de Dune Duo : Fanny Mennegoz, flûtes et Rafaël Koerner, batterie dans un cadre intimiste de la Fonderie.

La Fonderie – Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France 0677991959 http://la-fonderie.org https://www.facebook.com/GrandParisFontenaySousBois/ L’association La Fonderie regroupe une grande diversité d’expressions artistiques plastiques, recouvrant : Peinture, Sculpture, Gravure, Vidéo, Photographie, Céramique, Ferronnerie, Menuiserie, Design et Architecture… Cette diversité fait l’originalité et l’identité du collectif.

La multiplicité des approches artistiques favorise confrontations et collaborations qui s’ouvrent à l’imprévu et à l’inédit dans un projet largement ouvert Entrée libre

Concert du Pegazz Festival avec Simona Castria chez Marion Legouy, suivi de SunMi Kim et Marc Benham, du guitariste Paul Jarret de Mikey Moore, et de Carole Leroy avec Dune Duo

©Stéphanie Boulay