Découverte de La Fonderie – Pôle de Création Artistique, La Fonderie – Pôle de Création Artistique, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

Découverte de La Fonderie – Pôle de Création Artistique 19 et 20 septembre La Fonderie – Pôle de Création Artistique Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La Fonderie est un lieu unique à Fontenay-sous-Bois, un patrimoine à visiter et à préserver,

C’est le témoignage d’un patrimoine industriel modeste, avec des bâtiments diversifiés (en béton, en bois, en métal, en maçonnerie traditionnelle). C’est un héritage architectural à mettre en valeur, comme mémoire de la manière économe de construire des générations passées.

– Ses bâtiments et sa cour témoignent aussi, pour la ville de Fontenay-sous-Bois d’un patrimoine immatériel, celui d’une ville industrieuse, celui d’une ville productive, d’une ville non entièrement tertiarisée, d’une ville où l’on peut encore produire à la main, fière de sa culture manuelle et populaire. Il est vital que subsistent, que se transmettent, ici, des lieux de production accessibles aux artisans et aux artistes.

Enfin parce que le collectif, avec ses architectes embarqués, a réalisé un diagnostic architectural précis, qui montre que plutôt que de tout démolir pour reconstruire ensuite, il est plus économe et plus intéressant, moins normatif, plus ouvert, plus créatif, d’œuvrer à améliorer les lieux à partir de l’existant, de respecter le déjà là, en engageant une suite d’actions légères.

Profitez donc des Journées européennes du patrimoine 2026 pour venir visiter la Fonderie.

Les espaces extérieurs et les ateliers seront ouverts : les artistes et artisans y seront et vous accueilleront, pour vous présenter le site, leurs travaux et leurs projets pour l’avenir.

La Fonderie – Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France 0677991959 http://la-fonderie.org https://www.facebook.com/GrandParisFontenaySousBois/ L’association La Fonderie regroupe une grande diversité d’expressions artistiques plastiques, recouvrant : Peinture, Sculpture, Gravure, Vidéo, Photographie, Céramique, Ferronnerie, Menuiserie, Design et Architecture… Cette diversité fait l’originalité et l’identité du collectif.

La multiplicité des approches artistiques favorise confrontations et collaborations qui s’ouvrent à l’imprévu et à l’inédit dans un projet largement ouvert Entrée libre

Visite libre

©Françoise Daganaud