Créateliers : Enluminure marque-page, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Créateliers : Enluminure marque-page Samedi 7 novembre, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription 3 semaines avant au : 05 56 10 30 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

L’équipe de la médiation patrimoniale vous proposent de découvrir l’enluminure et de décorer votre marque-page.

Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.

Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !

Retrouvez le programme complet des ateliers :

https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir l’enluminure et décorer votre marque-page créateliers enluminure marque-page

créateliers