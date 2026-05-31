Créateliers : linogravure, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Créateliers : linogravure, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Créateliers : linogravure Samedi 20 juin, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription 3 semaines avant au : 05 56 10 30 00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
L’équipe de la médiation patrimoniale vous proposent de découvrir la linogravure.
Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.
Rendez-vous Hall – 1.
Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !
Retrouvez le programme complet des ateliers :
https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir la linogravure créateliers linograv
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