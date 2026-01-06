Informations pratiques

Péret

CRÉATION CARTE POP-UP

8 avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

Pour la période des fêtes de fin d’année, venez créer une carte spéciale Noël.

Pour la période des fêtes de fin d’année, venez créer une carte pop up spéciale Noël.

C’est quoi un pop up ?

Une carte pop-up, ou carte animée, est un type de création qui, à l’ouverture, dévoile un élément en relief. Ce résultat est obtenu grâce à un système ingénieux de pliage, de découpe ou de mécanismes intégrés. Ces cartes, également appelées cartes pop ou cartes en 3D, transforment un simple morceau de papier en une belle carte interactive qui raconte une histoire.

Dès 7 ans Durée 1h30.

Gratuit, sur inscription. .

8 avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English : CRÉATION CARTE POP-UP

For the festive season, come and create a special Christmas card.

L’événement CRÉATION CARTE POP-UP Péret a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS