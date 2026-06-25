Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun
Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun mercredi 29 juillet 2026.
Loudun
Création Collective d’un arbre à souhaits
boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Écrivez vos vœux sur rubans et participez à la création d’un arbre collectif.
Les créations seront exposées au festival les vendredi 21 et samedi 22 août
Gratuit Sur inscription .
boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
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English : Création Collective d’un arbre à souhaits
L’événement Création Collective d’un arbre à souhaits Loudun a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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