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Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun

Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun

Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
boulevard du 8 mai 1945
Adresse
Ancienne Piscine d'été
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Loudun

Création Collective d’un arbre à souhaits

boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Écrivez vos vœux sur rubans et participez à la création d’un arbre collectif.
Les créations seront exposées au festival les vendredi 21 et samedi 22 août
Gratuit Sur inscription   .

boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 

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English : Création Collective d’un arbre à souhaits

L’événement Création Collective d’un arbre à souhaits Loudun a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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