Création Collective d’un arbre à souhaits boulevard du 8 mai 1945 Loudun

Loudun

Création Collective d’un arbre à souhaits

boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Écrivez vos vœux sur rubans et participez à la création d’un arbre collectif.

Les créations seront exposées au festival les vendredi 21 et samedi 22 août

Gratuit Sur inscription .

boulevard du 8 mai 1945 Ancienne Piscine d’été Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

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English : Création Collective d’un arbre à souhaits

L’événement Création Collective d’un arbre à souhaits Loudun a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Loudunais