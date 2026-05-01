Création de cartes à la manière d’Erik Satie Maisons Satie Honfleur
Création de cartes à la manière d’Erik Satie Maisons Satie Honfleur samedi 23 mai 2026.
Honfleur
Création de cartes à la manière d’Erik Satie
Maisons Satie 67 Boulevard Charles V Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Réalisez votre carte de visite à la manière d’Erik Satie grâce aux mots issus de ses partitions. Repartez avec votre création !
Réalisez votre carte de visite à la manière d’Erik Satie grâce aux mots issus de ses partitions. Repartez avec votre création ! .
Maisons Satie 67 Boulevard Charles V Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 11 11 alemoine@ville-honfleur.fr
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English : Création de cartes à la manière d’Erik Satie
Create your business card in the style of Erik Satie, using words from his scores. Take your creation home with you!
L’événement Création de cartes à la manière d’Erik Satie Honfleur a été mis à jour le 2026-04-29 par Calvados Attractivité
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