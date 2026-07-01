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Création de jeu vidéo & modélisation 3D, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

samedi 5 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Création de jeu vidéo & modélisation 3D, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
EPN - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des Anglais, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit sur inscription

Création de jeu vidéo & modélisation 3D 5 et 19 septembre EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Présentation

Un atelier pour découvrir la face cachée des jeux vidéo. Les jeunes participants pourront développer un jeu avec le moteur de jeu UE5 ou créer son metaverse grâce au nouveau Unreal Fortnite.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. création jeu

EPN Martigues

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