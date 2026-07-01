Création de jeu vidéo & modélisation 3D, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
samedi 5 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Création de jeu vidéo & modélisation 3D 5 et 19 septembre EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Présentation
Un atelier pour découvrir la face cachée des jeux vidéo. Les jeunes participants pourront développer un jeu avec le moteur de jeu UE5 ou créer son metaverse grâce au nouveau Unreal Fortnite.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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- Inscription depuis https://logen.ville-martigues.frhttps://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. création jeu
EPN Martigues
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