Saint-Priest-la-Plaine

Création d’un Atelier de Peinture

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-27

Lou San Pri Séniors Club vous invite à créer un atelier de peinture.

L’objectif est de faire une exposition sur le thème Les 90 ans des Temps Modernes (1936 2026) de Charlie CHAPLIN

Le matériel est fourni.

Tarif 16 €uros/atelier. .

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 25 57 bernardpierre.ricard@gmail.com

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English : Création d’un Atelier de Peinture

L’événement Création d’un Atelier de Peinture Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse