Création d’un Atelier de Peinture Saint-Priest-la-Plaine
Création d’un Atelier de Peinture Saint-Priest-la-Plaine samedi 23 mai 2026.
Saint-Priest-la-Plaine
Création d’un Atelier de Peinture
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-27
Lou San Pri Séniors Club vous invite à créer un atelier de peinture.
L’objectif est de faire une exposition sur le thème Les 90 ans des Temps Modernes (1936 2026) de Charlie CHAPLIN
Le matériel est fourni.
Tarif 16 €uros/atelier. .
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 25 57 bernardpierre.ricard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création d’un Atelier de Peinture
L’événement Création d’un Atelier de Peinture Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Saint-Priest-la-Plaine (Creuse)
- Place des jeux Après-midi détente Saint-Priest-la-Plaine 30 mai 2026
- Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine 30 mai 2026
- Démonstration de Qi-Gong Saint-Priest-la-Plaine 6 juin 2026