AGENDA · Lanvénégen
Création d’un mini album, façon carnet de voyage Médiathèque Lanvénégen
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Lanvénégen
Informations pratiques
Lanvénégen
Création d’un mini album, façon carnet de voyage
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Scrap, collages, tampons… Pour les 7-12 ans. Sur inscription. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Création d’un mini album, façon carnet de voyage Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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