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AGENDA · Lanvénégen

Création d’un mini album, façon carnet de voyage Médiathèque Lanvénégen

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Lanvénégen

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
31 Rue Jean Cadic
Ville
56320 Lanvénégen
Département
Morbihan
Tarif

Lanvénégen

Création d’un mini album, façon carnet de voyage

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Scrap, collages, tampons… Pour les 7-12 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42 

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English :

L’événement Création d’un mini album, façon carnet de voyage Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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