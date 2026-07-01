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AGENDA · Lanvénégen

Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen

jeudi 23 juillet 2026 · Lanvénégen

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Kerdellec
Ville
56320 Lanvénégen
Département
Morbihan
Tarif

Lanvénégen

Randos de l’été à Lanvénégen

Kerdellec Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez, de manière très conviviale, les sentiers de la commune avec des accompagnateurs locaux. Au programme de ce 4e rendez-vous, le circuit de Saint-Urlo.   .

Kerdellec Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10 

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English :

L’événement Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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