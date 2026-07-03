Fabrication d’un patercraft masque 3 D Médiathèque Lanvénégen
mercredi 12 août 2026 · Médiathèque · Lanvénégen
Informations pratiques
Lanvénégen
Fabrication d’un patercraft masque 3 D
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Confection d’un masque 3 D avec l’animatrice Chantal Zulauf-Bernard, qui expose cet été à la médiathèque. Atelier pour les plus de 12 ans et adultes, sur inscription. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Fabrication d’un patercraft masque 3 D Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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