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AGENDA · Lanvénégen

Fabrication d’un patercraft masque 3 D Médiathèque Lanvénégen

mercredi 12 août 2026 · Médiathèque · Lanvénégen

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
31 Rue Jean Cadic
Ville
56320 Lanvénégen
Département
Morbihan
Tarif

Lanvénégen

Fabrication d’un patercraft masque 3 D

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Confection d’un masque 3 D avec l’animatrice Chantal Zulauf-Bernard, qui expose cet été à la médiathèque. Atelier pour les plus de 12 ans et adultes, sur inscription.   .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42 

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English :

L’événement Fabrication d’un patercraft masque 3 D Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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