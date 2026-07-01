AGENDA · Lanvénégen
Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen
jeudi 30 juillet 2026 · Lanvénégen
Informations pratiques
Lanvénégen
Randos de l’été à Lanvénégen
Place de l’église Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Découvrez, de manière très conviviale, les sentiers de la commune avec des accompagnateurs locaux. Au programme de ce 5e rendez-vous, le circuit de Saint-Mélaine . .
Place de l’église Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10
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English :
L’événement Randos de l’été à Lanvénégen Lanvénégen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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