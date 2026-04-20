Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac
Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 8 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Création d’un monde nouveau
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Participez à un atelier avec Marion TEURLAY pour explorer les grands défis environnementaux et imaginer, par le jeu et l’échange, des solutions concrètes. Réservez au 07 86 56 92 50.
Cet atelier , animé avec la participation de Marion TEURLAY, vous invite à explorer les grands défis environnementaux contemporains. Par le jeu et l’échange, concevez ensemble des solutions concrètes et innovantes pour répondre à ces enjeux majeurs. Réservez votre place au 07 86 56 92 50. .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie animation@aubrac-jardin.org
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English :
Take part in a workshop with Marion TEURLAY to explore major environmental challenges and imagine concrete solutions through play and discussion. Book on 07 86 56 92 50.
L’événement Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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