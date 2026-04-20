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Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac

Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac

Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 24 chemin du presbytère

Ville : 12470 Saint-Chély-d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif

Saint-Chély-d’Aubrac

Création d’un monde nouveau

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Participez à un atelier avec Marion TEURLAY pour explorer les grands défis environnementaux et imaginer, par le jeu et l’échange, des solutions concrètes. Réservez au 07 86 56 92 50.
Cet atelier , animé avec la participation de Marion TEURLAY, vous invite à explorer les grands défis environnementaux contemporains. Par le jeu et l’échange, concevez ensemble des solutions concrètes et innovantes pour répondre à ces enjeux majeurs. Réservez votre place au 07 86 56 92 50.   .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie   animation@aubrac-jardin.org

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English :

Take part in a workshop with Marion TEURLAY to explore major environmental challenges and imagine concrete solutions through play and discussion. Book on 07 86 56 92 50.

L’événement Création d’un monde nouveau Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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