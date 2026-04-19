Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition peintures Mesdemoiselles Aubrac Julie Roger

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-28

Expo peinture Mesdemoiselles Aubrac Julie Roger à la Maison de l’Aubrac

Julie Roger

Peinture



Je suis architecte d’intérieur et artiste peintre par passion. Originaire de l’Aveyron, c’est à Rodez que j’ai grandi et sur l’Aubrac que je me suis inspirée de ces portraits de vache.

J’ai commencé le dessin à l’âge de 6 ans et lors de mes études d’architecture intérieure à Paris, à l’école Camondo, j’ai continué à pratiquer et à apprendre le dessin et la peinture en utilisant différents outils et supports.



Pourquoi des vaches ?

Cela a commencé en admirant un portrait à échelle réelle. J’ai alors pris conscience de la beauté des détails qui composent le visage d’une vache. Ses yeux sont comme maquillés et son élégance se souligne par ses grandes et fines cornes, le tout avec un air farouche. Ces portraits sont faits au pastel sec, tout est à la main, pas de pinceaux ni d’outils entre le tableau et moi.

C’est un autre regard que celui de l’animal, que j’essaye d’amener dans mes tableaux.



Pour en voir davantage, je vous invite à regarder mon compte Instagram @julieroger.pro. Je serais ravie d’échanger avec vous. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Mesdemoiselles Aubrac painting exhibition Julie Roger at Maison de l’Aubrac

L’événement Exposition peintures Mesdemoiselles Aubrac Julie Roger Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)