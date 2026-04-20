Saint-Chély-d’Aubrac

Projection du court métrage Sauvage

24 Chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Ces images vous plongent dans l’intimité de la faune sauvage de l’Aubrac, au fil des saisons, à travers le regard sensible de Rafael OMBRET. Réservation au 07 86 56 92 50.

Ces images vous ouvrent les portes de l’intimité de la faune sauvage du plateau de l’Aubrac. Saison après saison, elles révèlent la beauté et la poésie discrètes de cette nature fragile, sublimées par le regard sensible de Rafael OMBRET. Pensez à réserver au 07 86 56 92 50. .

24 Chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These images plunge you into the intimacy of the Aubrac?s wildlife, as the seasons go by, through the sensitive eyes of Rafael OMBRET. Reservations on 07 86 56 92 50.

L’événement Projection du court métrage Sauvage Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)