Création d’une corbeille: Le panier rond ile de Moulinsart Fillé

Fillé

Création d’une corbeille: Le panier rond

ile de Moulinsart Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Artisanat. Durant cette journée, les participants pourront réaliser une corbeille ronde en osier avec un formateur. Le but du stage est de découvrir et aimer l’art de la vannerie. Le matériel est fourni par l’association. Prévoir un pantalon épais, un tablier et un coussin

Vannerie réalisation d’un panier rond avec Damien de Nature et balade

Sous la conduite du formateur, les participants créeront, en une journée, un panier très moderne.

Durant ce stage, le stagiaire aura l’occasion d’apprendre certaines techniques spécifiques. Cependant, le but premier du stage est avant tout de faire découvrir et aimer l’art de la vannerie, c’est pourquoi le rythme de travail est adapté à chacun, selon sa dextérité, sa rapidité et que le plus important reste le plaisir de créer et d’apprendre.

Le stage accueille un nombre limité de personnes afin de permettre à l’animateur de suivre chacun et finaliser le travail.

Adultes uniquement.

Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur (sécateurs, poinçons, sellettes, osier…) en début de stage et est repris à la fin sauf le panier bien sûr. Cependant, il est conseillé à chacun de se munir d’un pantalon épais, d’un tablier, d’un coussin, l’essentiel du stage se déroulant… assis ! .

ile de Moulinsart Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Handicrafts. During the day, participants will work with an instructor to create a round wicker basket. The aim of the workshop is to discover and enjoy the art of wickerwork. Materials provided by the association. Please bring thick pants, an apron and a cushion

L’événement Création d’une corbeille: Le panier rond Fillé a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72