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Les Nuits de l’Île Fillé

Les Nuits de l’Île Fillé vendredi 25 septembre 2026.

Adresse : Rue du Canal

Ville : 72210 Fillé

Département : Sarthe

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fillé

Les Nuits de l’Île

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :
2026-09-25

The Delicious Diamond’s Dog’s
Les musiciens et la chanteuse du groupe The Delicious Diamond’s Dog’s reprennent des morceaux pop-rock des années 1990 à nos jours afin de clôturer en chansons ces premières Nuits de l’Ile. Rendez-vous au pied de la terrasse du bar; un food-truck sera aussi présent.   .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10  ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

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English :

The Delicious Diamond’s Dog’s

L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe

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