Les Nuits de l’Île Fillé
Les Nuits de l’Île Fillé vendredi 25 septembre 2026.
Fillé
Les Nuits de l’Île
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
The Delicious Diamond’s Dog’s
Les musiciens et la chanteuse du groupe The Delicious Diamond’s Dog’s reprennent des morceaux pop-rock des années 1990 à nos jours afin de clôturer en chansons ces premières Nuits de l’Ile. Rendez-vous au pied de la terrasse du bar; un food-truck sera aussi présent. .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
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English :
The Delicious Diamond’s Dog’s
L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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