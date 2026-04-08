Fillé

Les Nuits de l’Île

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

The Delicious Diamond’s Dog’s

Les musiciens et la chanteuse du groupe The Delicious Diamond’s Dog’s reprennent des morceaux pop-rock des années 1990 à nos jours afin de clôturer en chansons ces premières Nuits de l’Ile. Rendez-vous au pied de la terrasse du bar; un food-truck sera aussi présent. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

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English :

The Delicious Diamond’s Dog’s

L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe