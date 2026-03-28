Les Nuits de l’Île Fillé
Les Nuits de l’Île Fillé vendredi 21 août 2026.
Fillé
Les Nuits de l’Île
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Christian Perrot ~ Bruno Destephen
Pour ce quatrième concert des Nuits de l’Ile, toujours en présence d’un food-truck et au pied de la terrasse du bar, le duo piano-voix porté par Christian Perrot et Bruno Destephen vous entraine dans un répertoire jazz mettant à l’honneur les chansons de Claude Nougaro. .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
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English :
Christian Perrot ~ Bruno Destephen
L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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