Fillé

Les Nuits de l’Île

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Christian Perrot ~ Bruno Destephen

Pour ce quatrième concert des Nuits de l’Ile, toujours en présence d’un food-truck et au pied de la terrasse du bar, le duo piano-voix porté par Christian Perrot et Bruno Destephen vous entraine dans un répertoire jazz mettant à l’honneur les chansons de Claude Nougaro. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

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English :

Christian Perrot ~ Bruno Destephen

L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe