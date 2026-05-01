Les Nuits de l’Île Fillé
Les Nuits de l’Île Fillé vendredi 29 mai 2026.
Fillé
Les Nuits de l’Île
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Octojazzy
Les Nuits de l’Ile, c’est un nouveau rendez-vous musical composé en 5 concerts en plein air le vendredi soir, en bordure de la terrasse du bar et en présence d’un food-truck. Pour cette première date, les musiciens et la chanteuse du groupe Octojazzy vous proposent un répertoire reprenant les grands standards du jazz sous toutes ses formes, mais pas que… .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
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English :
L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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