Fillé

Les Nuits de l’Île

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Octojazzy

Les Nuits de l’Ile, c’est un nouveau rendez-vous musical composé en 5 concerts en plein air le vendredi soir, en bordure de la terrasse du bar et en présence d’un food-truck. Pour cette première date, les musiciens et la chanteuse du groupe Octojazzy vous proposent un répertoire reprenant les grands standards du jazz sous toutes ses formes, mais pas que… .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

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L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe