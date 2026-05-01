Fillé

Sortie Botanique

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Sortie Botanique

Venez, sentir, toucher et vous émerveiller devant les fleurs et plantes sauvages ces méconnues pourtant si près de nous. Vous serez accompagnés par une botaniste, Claire Hézard qui vous racontera les grandes et petites histoires des plantes, avec leurs utilisations possibles. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02

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English :

Botanical outing

L’événement Sortie Botanique Fillé a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72