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Sortie Botanique Fillé

Sortie Botanique Fillé mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Rue du Canal

Ville : 72210 Fillé

Département : Sarthe

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0

Fillé

Sortie Botanique

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Sortie Botanique
Venez, sentir, toucher et vous émerveiller devant les fleurs et plantes sauvages ces méconnues pourtant si près de nous. Vous serez accompagnés par une botaniste, Claire Hézard qui vous racontera les grandes et petites histoires des plantes, avec leurs utilisations possibles.   .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 

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English :

Botanical outing

L’événement Sortie Botanique Fillé a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72

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