Sortie Botanique Fillé
Sortie Botanique Fillé mercredi 20 mai 2026.
Fillé
Sortie Botanique
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Sortie Botanique
Venez, sentir, toucher et vous émerveiller devant les fleurs et plantes sauvages ces méconnues pourtant si près de nous. Vous serez accompagnés par une botaniste, Claire Hézard qui vous racontera les grandes et petites histoires des plantes, avec leurs utilisations possibles. .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02
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English :
Botanical outing
L’événement Sortie Botanique Fillé a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72
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