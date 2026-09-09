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Création en briques de construction, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Salim-Hatubou · Marseille

Création en briques de construction, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Salim-Hatubou
Adresse
1 rue des Frégates 13015 Marseille
Ville
13015 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Création en briques de construction Mercredi 28 octobre, 14h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00

Pour fêter Halloween, viens construire une citrouille en briques de construction. A partir de 5 ans.

Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]
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