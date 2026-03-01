Création en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 22 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription – 1€70 par enfant

Papillon magique et conte d’orient

En lien avec l’exposition au Volume « 1001 papillons », Céline Conti vous invite à partager un moment créatif en famille.

Un voyage autour des contes de 1001 nuits où se mêlent transmission, création et papillons !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T17:00:00.000+02:00

http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ 0299627327 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



