Création LATITUDE 44.0492, Auditorium de Rousson, Rousson

Création LATITUDE 44.0492 Samedi 7 mars, 15h00 Auditorium de Rousson Gard

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Et si la maladie d’Alzheimer nous invitait à percevoir le temps autrement ?

Roxane Martin s’engouffre ici par l’écriture et la mise en scène dans une exploration sensorielle et sensible.

Et si nous lâchions nos codes, notre rationalité, pour entrer dans leur univers avec humanité et empathie ?

Dans cet espace onirique, Viviana Allocco incarnera avec justesse des états d’être et des états d’âme dans une série de portraits mis en musique.

Durée : 30 min

Cet extrait du spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec l’équipe artistique puis d’un temps de collectage de témoignages autour de la maladie d’Alzheimer dans le cadre de l’action « On est où là ? »

Viviana Allocco : comédienne

Roxane Martin : autrice, compositrice et metteuse en scène

Michel ramillon : ingénieur du son et compositeur

Spectacle à partir de 12 ans

GRATUIT UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

TEL : 06 89 16 75 94 / CONTACT@ZAZPLINN.COM

En partenariat avec le Cratère, scène nationale d’Alès et la commune de Rousson

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@zazplinn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689167594 »}] [{« link »: « mailto:CONTACT@ZAZPLINN.COM »}]

À l’issue d’une seconde période de résidence, Zazplinn Productions présentera en avant-première un extrait de sa nouvelle création en cours. zazplinn viviana allocco