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Création plastique collaborative, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

samedi 12 septembre 2026 · Clairière du Muguet Forêt de Crécy · Crécy-en-Ponthieu

Création plastique collaborative, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Clairière du Muguet Forêt de Crécy
Adresse
Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu
Ville
80150 Crécy-en-Ponthieu
Département
Somme
Tarif
Cie Théâtre des Turbulences

Création plastique collaborative Samedi 12 septembre, 15h00 Clairière du Muguet Forêt de Crécy Somme

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:45:00+02:00

Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.

Clairière du Muguet Forêt de Crécy Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France
Théâtre, oeuvre plastique collaborative

Bruno Bayol

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