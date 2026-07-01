Création plastique collaborative, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

Création plastique collaborative Samedi 12 septembre, 15h00 Clairière du Muguet Forêt de Crécy Somme

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:45:00+02:00

Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.

Clairière du Muguet Forêt de Crécy Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France

Théâtre, oeuvre plastique collaborative

Bruno Bayol