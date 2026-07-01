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Déambulation sonore, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

samedi 12 septembre 2026 · Clairière du Muguet Forêt de Crécy · Crécy-en-Ponthieu

Déambulation sonore, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Clairière du Muguet Forêt de Crécy
Adresse
Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu
Ville
80150 Crécy-en-Ponthieu
Département
Somme
Tarif
Cie Théâtre des Turbulences

Déambulation sonore Samedi 12 septembre, 19h00 Clairière du Muguet Forêt de Crécy Somme

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:45:00+02:00

Il s’agit d’un parcours en milieu naturel, dans la forêt de Crécy, guidé par deux artistes de la compagnie (comédienne et chanteuse). Elles distribueront différents éléments sonores naturels (cosses, graines, brindilles sèches…) – glanés au préalable – aux participant·e·s, qui accompagneront musicalement les textes de George Sand sur le vivant.

Clairière du Muguet Forêt de Crécy Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France
Théâtre, chant

Bruno Bayol

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