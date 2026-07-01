Déambulation sonore, Clairière du Muguet Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu
samedi 12 septembre 2026 · Clairière du Muguet Forêt de Crécy · Crécy-en-Ponthieu
Informations pratiques
Déambulation sonore Samedi 12 septembre, 19h00 Clairière du Muguet Forêt de Crécy Somme
Cie Théâtre des Turbulences
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:45:00+02:00
Il s’agit d’un parcours en milieu naturel, dans la forêt de Crécy, guidé par deux artistes de la compagnie (comédienne et chanteuse). Elles distribueront différents éléments sonores naturels (cosses, graines, brindilles sèches…) – glanés au préalable – aux participant·e·s, qui accompagneront musicalement les textes de George Sand sur le vivant.
Clairière du Muguet Forêt de Crécy Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France
Théâtre, chant
Bruno Bayol
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