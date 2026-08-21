Création plastique collaborative et chant, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Vauclair · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Création plastique collaborative et chant Dimanche 20 septembre, 11h00 Abbaye de Vauclair Aisne
Cie Théâtre des Turbulences
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand et les chants de la nature, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.
“Stella Serfaty crée les conditions d’une rencontre et laisse chacun y trouver ce qu’il y trouve. Un théâtre qui semble disparaître pour mieux nous atteindre.” David Rofé-Sarfati / L’Autre Scène
« Dans le public, une femme se met à battre le rythme avec la musicienne, puis deux, trois… Une communion fragile, bouleversante, a gagné l’assemblée. Un théâtre nécessaire. » Maguelone Bonnaud / Le Montreuillois
« La compagnie Théâtre des Turbulences propose, à partir des écrits de George Sand, une parenthèse artistique aussi apaisante que vivifiante. » Marie-Céline Nivière / Coups d’œil
Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne
Théâtre, oeuvre plastique collaborative, chant
Bruno Bayol
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