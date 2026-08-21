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Création plastique collaborative et chant, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Vauclair · Bouconville-Vauclair

Création plastique collaborative et chant, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Vauclair
Adresse
02860 Bouconville-Vauclair
Ville
02860 Bouconville-Vauclair
Département
Aisne
Tarif
Cie Théâtre des Turbulences

Création plastique collaborative et chant Dimanche 20 septembre, 11h00 Abbaye de Vauclair Aisne

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand et les chants de la nature, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.
“Stella Serfaty crée les conditions d’une rencontre et laisse chacun y trouver ce qu’il y trouve. Un théâtre qui semble disparaître pour mieux nous atteindre.” David Rofé-Sarfati / L’Autre Scène
« Dans le public, une femme se met à battre le rythme avec la musicienne, puis deux, trois… Une communion fragile, bouleversante, a gagné l’assemblée. Un théâtre nécessaire. » Maguelone Bonnaud / Le Montreuillois
« La compagnie Théâtre des Turbulences propose, à partir des écrits de George Sand, une parenthèse artistique aussi apaisante que vivifiante. » Marie-Céline Nivière / Coups d’œil

Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne
Théâtre, oeuvre plastique collaborative, chant

Bruno Bayol

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