Fillé

Création vannerie d’une cabane à oiseaux

Ile Moulinsart Fillé Sarthe

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Création d’une cabane à oiseaux en osier avec un animateur Damien Lombard formateur vannerie

Durant ce stage, le stagiaire aura l’occasion d’apprendre certaines techniques de base de la vannerie à travers la réalisation d’une cabane à oiseaux.

Cependant, le but premier du stage est avant tout de faire découvrir et aimer l’art de la vannerie, c’est pourquoi le rythme de travail est adapté à chacun, selon sa dextérité, sa rapidité et que le plus important reste plaisir de créer et d’apprendre.

Le stage accueille 6 personnes maximum afin de permettre à l’animateur de suivre chacun individuellement tout au long de cette journée.

Il débute à 9 heures 30 le matin et se termine à 17 heures 30 environ, 1h30 à 2h étant prévue pour le repas de midi que chacun aura soin d’apporter.

Un temps de rangement de la salle est à prévoir à la fin de chaque journée.

Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur à chacun en début de stage et est repris à la fin sécateurs, poinçons, sellettes, osier…

Seule la cabane à oiseaux réalisée reste au bénéfice du stagiaire. Cependant, il est conseillé à chacun de se munir d’un pantalon épais, d’un tablier, d’un coussin, l’essentiel du stage se déroulant…assis !

Vous pouvez également venir avec votre matériel personnel si vous préférez. .

Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98 natureetbalade72@gmail.com

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English :

Creation of a wicker birdhouse with Damien Lombard, wickerwork instructor

L’événement Création vannerie d’une cabane à oiseaux Fillé a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72