Créations automnales, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 17 octobre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Créations automnales Samedi 17 octobre, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Jeux de reconnaissance et atelier de fabrication d’empreintes de feuilles.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. parc des jalles nature

JB MENGES, Bordeaux Métropole