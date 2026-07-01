Créations automnales, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Créations automnales Samedi 17 octobre, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Jeux de reconnaissance et atelier de fabrication d’empreintes de feuilles.
Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr »}]
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JB MENGES, Bordeaux Métropole
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