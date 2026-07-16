Créations collectives danse, Centre Chorégraphique National de Nantes, Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Centre Chorégraphique National de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Créations collectives danse 5 et 6 décembre Centre Chorégraphique National de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit, billetterie en ligne 1 mois avant l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:15:00+01:00
Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:15:00+01:00
Ces présentations mettent à l’honneur des créations collectives réalisées par les élèves du département danse, guidés par des chorégraphes et des compagnies invité·es de la saison.
Salia Sanou, Alexandre Proia, Pauline Sonnic – Cie C’hoari, et Stéphanie Chariau – Cie La Douche du Lézard. Ces projets les initient au processus de création et valorisent leur parcours de formation chorégraphique.
Durée : 1H15
Réservation indispensable
Dans le cadre du temps fort #scènecréative
Centre Chorégraphique National de Nantes 23 Rue Noire , Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ces présentations mettent à l’honneur des créations collectives réalisées par les élèves du département danse, guidés par des chorégraphes et des compagnies invité·es de la saison.
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