Créations collectives danse, Centre Chorégraphique National de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Créations collectives danse 5 et 6 décembre Centre Chorégraphique National de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne 1 mois avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:15:00+01:00

Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:15:00+01:00

Ces présentations mettent à l’honneur des créations collectives réalisées par les élèves du département danse, guidés par des chorégraphes et des compagnies invité·es de la saison.

Salia Sanou, Alexandre Proia, Pauline Sonnic – Cie C’hoari, et Stéphanie Chariau – Cie La Douche du Lézard. Ces projets les initient au processus de création et valorisent leur parcours de formation chorégraphique.

Durée : 1H15

Réservation indispensable

Dans le cadre du temps fort #scènecréative

Centre Chorégraphique National de Nantes 23 Rue Noire , Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ces présentations mettent à l’honneur des créations collectives réalisées par les élèves du département danse, guidés par des chorégraphes et des compagnies invité·es de la saison.