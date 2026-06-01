Créations collectives dansées, Centre Chorégraphique National de Nantes, Nantes

Créations collectives dansées 6 et 7 juin Centre Chorégraphique National de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, Billetterie en ligne (clic sur « Site web »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Les élèves danseurs de cycle 3 et CPES présentent deux pièces : l’une centrée sur l’adolescence et l’identité, l’autre sur les relations entre musique et danse chez Cage et Cunningham. Elles explorent toutes deux des formes d’émancipation et de construction de soi à travers le mouvement, l’expérimentation et l’acceptation de l’incertitude.

« La peau que j’habite » explore l’adolescence comme une période de transition et de transformation identitaire. Entre enfance et âge adulte, les jeunes cherchent leur place, oscillant entre imitation des autres et affirmation de leur singularité. À travers l’image d’une mue, la pièce évoque un corps et une identité en construction, sensibles et changeants, tout en réveillant chez le spectateur les souvenirs d’un âge où tout semblait possible.

Direction artistique : Marie Morisson

« Parallèles du son et du geste » explore la relation entre musique et danse à travers l’héritage de John Cage et Merce Cunningham. Plutôt qu’une simple synchronisation, les deux disciplines évoluent de manière autonome mais parallèle, reliées par le temps, l’énergie et les coïncidences. La pièce accorde une place importante au hasard, aux silences et aux imprévus, faisant de chaque représentation une expérience unique et singulière.

Direction artistique : Stéphane Bourgeois (danse), Mélaine Gaudin (percussions).

Centre Chorégraphique National de Nantes 23 Rue Noire , Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/creations-collectives-dansees »}]

Les élèves danseurs de cycle 3 et CPES présentent deux pièces explorant l’émancipation, l’identité et la relation entre danse, musique, mouvement et expérimentation. scenes_creatives