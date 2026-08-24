Informations pratiques

Vouziers

Créations du lycée agricole de Somme-Suippe

6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

Une exposition des créations réalisées par les élèves de 4e et 3e du lycée agricole de Somme-Suippe, sous la direction de Simon Wagler. Venez découvrir notamment Jimmy , un cheval mécanique en métal représentant le machinisme agricole et conçu à partir de pièces d’engins agricoles recyclées, ainsi qu’un paon réalisé par les élèves.

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6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

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English :

An exhibition of works created by 8th- and 9th-grade students at the Somme-Suippe Agricultural High School, under the guidance of Simon Wagler. Come discover %AB Jimmy %BB, a mechanical metal horse representing agricultural machinery and made from recycled farm equipment parts, as well as a peacock created by the students.

L’événement Créations du lycée agricole de Somme-Suippe Vouziers a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme