Nuit de la Samhain Rue Henrionnet Vouziers
samedi 31 octobre 2026 · Rue Henrionnet · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Nuit de la Samhain
Rue Henrionnet Bibliothèque-ludothèque de Vouziers Vouziers Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Aux origines de la Toussaint et d’Halloween ! Défilé costumé dans les rues de Vouziers avant un retour à la bibliothèque, en partenariat avec l’association Les Tourelles.- Jeux Quiz interactif Contes Ateliers créatifs Entrée libre pour grands et petits sorciers ! Projection du film The Substance au cinéma (interdit -12ans)
.
Rue Henrionnet Bibliothèque-ludothèque de Vouziers Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 bibliotheque@ville-vouziers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Origins of All Saints’ Day and Halloween! Costume parade through the streets of Vouziers, followed by a visit to the library, in partnership with the Les Tourelles association.- Games Interactive quiz Storytelling Creative workshops Free admission for wizards of all ages! Screening of the movie *The Substance* at the theater (not suitable for children under 12)
L’événement Nuit de la Samhain Vouziers a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Vouziers (Ardennes)
- Créations du lycée agricole de Somme-Suippe Vouziers 1 septembre 2026
- Parcours ludique À la découverte de la Nécropole Nationale de Chestres Nécropole Nationale Vouziers 18 septembre 2026
- Festival Metal Vouziers Vouziers 31 octobre 2026
- Roland Garros un destin exceptionnel Vouziers 3 février 2027
- Exposition du Rotary club de Vouziers Vouziers 25 février 2027