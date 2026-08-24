Nuit de la Samhain Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Nuit de la Samhain

Rue Henrionnet Bibliothèque-ludothèque de Vouziers Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Aux origines de la Toussaint et d’Halloween ! Défilé costumé dans les rues de Vouziers avant un retour à la bibliothèque, en partenariat avec l’association Les Tourelles.- Jeux Quiz interactif Contes Ateliers créatifs Entrée libre pour grands et petits sorciers ! Projection du film The Substance au cinéma (interdit -12ans)

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Rue Henrionnet Bibliothèque-ludothèque de Vouziers Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 bibliotheque@ville-vouziers.com

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English :

The Origins of All Saints’ Day and Halloween! Costume parade through the streets of Vouziers, followed by a visit to the library, in partnership with the Les Tourelles association.- Games Interactive quiz Storytelling Creative workshops Free admission for wizards of all ages! Screening of the movie *The Substance* at the theater (not suitable for children under 12)

L’événement Nuit de la Samhain Vouziers a été mis à jour le 2026-08-24 par Ardennes Tourisme