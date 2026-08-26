Crèche vivante Surbourg
dimanche 6 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Crèche vivante
1 Rue de l’église Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06 16:00:00
Date(s) :
2026-12-06 2026-12-20
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg !
Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg ! Découvrez une représentation théâtrale de la nativité, dans la grande tradition des coutumes du Moyen-Âge. Animation faite par les enfants. 0 .
1 Rue de l’église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60
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English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and soak up the traditional Christmas atmosphere with the living nativity scene at the Surbourg presbytery!
L’événement Crèche vivante Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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