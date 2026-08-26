Informations pratiques

Surbourg

Crèche vivante

1 Rue de l’église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00

fin : 2026-12-06 16:00:00

Date(s) :

2026-12-06 2026-12-20

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg !

Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg ! Découvrez une représentation théâtrale de la nativité, dans la grande tradition des coutumes du Moyen-Âge. Animation faite par les enfants. 0 .

1 Rue de l’église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and soak up the traditional Christmas atmosphere with the living nativity scene at the Surbourg presbytery!

L’événement Crèche vivante Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte