Crèches, crèche chave, Marseille

Crèches Vendredi 5 juin, 09h15 crèche chave Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:15:00+02:00 – 2026-06-05T10:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:15:00+02:00 – 2026-06-05T10:15:00+02:00

crèche chave 312 boulevard chave Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Animation de séances lecture à la bibliothèque avec un groupe