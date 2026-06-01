Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Crèches, crèche chave, Marseille

Crèches, crèche chave, Marseille vendredi 5 juin 2026.

Lieu : crèche chave

Adresse : 312 boulevard chave

Ville : 13005 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Crèches Vendredi 5 juin, 09h15 crèche chave Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:15:00+02:00 – 2026-06-05T10:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:15:00+02:00 – 2026-06-05T10:15:00+02:00

crèche chave 312 boulevard chave Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Animation de séances lecture à la bibliothèque avec un groupe

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)