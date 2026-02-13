Créé ton blason en argile animé par le musée de la Faïence et de la Céramique à MoulinSart Fillé

Créé ton blason en argile animé par le musée de la Faïence et de la Céramique à MoulinSart

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Après une découverte animée de l’exposition Territoires en blasons de l’artiste Lucas Desmesures, les participants réalisent leur propre blason en argile.

6€ par participant 6 à 12 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

After a guided tour of the Territoires en blasons exhibition by artist Lucas Desmesures, participants create their own coat of arms in clay.

