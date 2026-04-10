Crée ton instrument de Musique ! Le Blanc
Crée ton instrument de Musique ! Le Blanc mardi 7 juillet 2026.
Le Blanc
Crée ton instrument de Musique !
Château Naillac Le Blanc Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21
Animations pour les 8-14 ans et leurs parents.Familles
Après avoir suivi la visite de l’expositon temporaire Musique ! pour comprendre les pratiques musicales en Brenne, parents et enfants sont invités à fabriquer leur propre instrument de musique. Ca va swinguer ! 7 .
Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20
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English :
Easter vacation activities.
L’événement Crée ton instrument de Musique ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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