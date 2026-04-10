Le Blanc

Crée ton instrument de Musique !

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21

Animations pour les 8-14 ans et leurs parents.Familles

Après avoir suivi la visite de l’expositon temporaire Musique ! pour comprendre les pratiques musicales en Brenne, parents et enfants sont invités à fabriquer leur propre instrument de musique. Ca va swinguer ! 7 .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20

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English :

Easter vacation activities.

L’événement Crée ton instrument de Musique ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne