Crée ton soldat Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier
Crée ton soldat Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier samedi 6 juin 2026.
Pontarlier
Crée ton soldat
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez les codes visuels des uniformes militaires à travers l’exemple des soldats de Bourbaki. Après une phase d’observation, réinterprétez formes, couleurs et attributs pour créer votre propre personnage militaire.
Un atelier ludique proposé par Béchar El Mahfoudi, pour explorer l’histoire autrement et stimuler votre créativité !
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Réservation conseillée. .
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Crée ton soldat
L’événement Crée ton soldat Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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