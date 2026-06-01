CREER AUTREMENT PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES Salle de la mairie Saint-Laurent-de-Neste vendredi 26 juin 2026.

Saint-Laurent-de-Neste

CREER AUTREMENT PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES

Salle de la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:30:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

L’association Créer Autrement vous invite à venir découvrir les réalisations et créations effectuées lors de ses ateliers.

Peut-être cette visite vous donnera-t-elle l’envie de rejoindre le groupe et de laisser libre cours à votre créativité !

Renseignements auprès de

Joëlle Bazerque

06 63 38 83 79

.

Salle de la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 38 83 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Créer Autrement invites you to come and discover the creations made during its workshops.

Perhaps this visit will inspire you to join the group and give free rein to your creativity!

For further information, please contact

Joëlle Bazerque

06 63 38 83 79

L’événement CREER AUTREMENT PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65