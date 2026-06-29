CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRÓ ATELIER FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRÓ ATELIER FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan vendredi 24 juillet 2026.
Perpignan
CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRÓ ATELIER FAMILLE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-08 2026-08-28 2026-09-12
Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Mir?´, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.
Les vendredis 24 juillet et 28 août à 14h30
Les samedis 8 août et 12 septembre à 14h30…
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Inspired by the shapes, poetry, and vocabulary of Joan Miró, let us guide you through a fun and friendly workshop.
Fridays, July 24 and August 28 at 2:30 p.m.
Saturdays, August 8 and September 12 at 2:30 p.m….
L’événement CRÉER AVEC LA TERRE, RÊVER AVEC MIRÓ ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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