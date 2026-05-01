Créer avec l’IA Rue des Oiseaux Les Andelys
Créer avec l’IA Rue des Oiseaux Les Andelys jeudi 28 mai 2026.
Les Andelys
Créer avec l’IA
Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Curieux de découvrir les nouvelles possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle ? La Ville des Andelys vous invite à un atelier pratique et ludique pour explorer ce nouvel univers créatif.
Animé par Quentin Coinon, cet atelier vous permettra de comprendre et d’utiliser les outils d’IA pour booster votre créativité.
Informations clés
– Date Jeudi 28 mai de 14h00 à 16h00.
– Lieu Maison de la Famille et des Solidarités (MFS), Rue des Oiseaux, 27700 Les Andelys.
Inscription ouverte à tous !
Pour réserver
– Téléphone 06 80 52 50 15
– Email q.coinon@ville-andelys.fr .
Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Créer avec l’IA
L’événement Créer avec l’IA Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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