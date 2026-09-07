AGENDA · Senlis
Créer Mon Espace Santé, Quartier Ordener, Senlis
vendredi 4 décembre 2026 · Quartier Ordener · Senlis
Informations pratiques
Créer Mon Espace Santé Vendredi 4 décembre, 09h30 Quartier Ordener Oise
Atelier gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T11:30:00+01:00
Découvrez Mon espace santé et apprenez à utiliser votre carnet de santé numérique en toute simplicité lors d’un atelier pratique et convivial.
Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}]
Venez créer et utiliser votre espace santé
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