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AGENDA · Senlis

Créer Mon Espace Santé, Quartier Ordener, Senlis

vendredi 4 décembre 2026 · Quartier Ordener · Senlis

Créer Mon Espace Santé, Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Quartier Ordener
Adresse
6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Atelier gratuit sur inscription

Créer Mon Espace Santé Vendredi 4 décembre, 09h30 Quartier Ordener Oise

Atelier gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T11:30:00+01:00

Découvrez Mon espace santé et apprenez à utiliser votre carnet de santé numérique en toute simplicité lors d’un atelier pratique et convivial.

Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}]
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