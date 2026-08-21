Créer son bullet journal, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Créer son bullet journal Samedi 24 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00

Le bullet journal est un outil d’organisation personnalisable que l’on créé soi-même. Il permet de mieux s’organiser, de gérer son calendrier, ses tâches personnelles, etc. On part souvent d’un carnet vierge, et on peut aussi s’en servir pour développer sa créativité et se détendre loin des écrans.

Dans cet atelier, nous verrons quels sont les grands principes du bullet journal inventé par Ryder Caroll. Nous verrons aussi quelques techniques de « art journal » pour décorer son bullet au gré de ses envies.

Venez passer un moment tout en douceur.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Découvrez le Bullet Journal, une méthode d’organisation simple, créative et personnalisable pour planifier vos journées, suivre vos projets et créer un carnet à votre image.