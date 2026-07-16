Créer un agent IA pour automatiser ses publications LinkedIn, blanchemaille, Roubaix

Informations pratiques

Créer un agent IA pour automatiser ses publications LinkedIn Mardi 6 octobre, 10h30 blanchemaille Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T10:30:00+02:00 – 2026-10-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T10:30:00+02:00 – 2026-10-06T12:30:00+02:00

L’inscription à l’événement se fait via notre site web

Lors de ce workshop de 2 heures, découvrez comment concevoir un agent IA capable d’exécuter une tâche de A à Z à partir d’instructions claires.

À travers un cas concret, la création et la publication automatique d’un post LinkedIn, vous comprendrez comment ces agents peuvent transformer votre quotidien professionnel.

Une session accessible, animée par l’équipe du Wagon Lille.

À qui s’adresse cet événement ?

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes curieuses de comprendre comment l’IA peut agir concrètement : professionnels du digital, de la communication, du produit, entrepreneur(e)s… ou simplement curieux(ses) !

Tous les niveaux sont les bienvenus. Aucun prérequis technique n’est nécessaire.

Ce que vous apprendrez :

✅ Ce qu’est un agent IA et en quoi il se distingue d’un simple outil conversationnel

✅ Comment structurer une tâche pour qu’un agent puisse l’exécuter automatiquement, de la rédaction du prompt à la logique d’action

✅ Les bonnes pratiques pour bien démarrer et les limites actuelles des agents IA pour aller plus loin dans vos usages

Informations pratiques :

Date : mardi 6 octobre 2026

⏰ Heure : 10h30

Lieu : Blanchemaille – 87 Rue du Fontenoy, 59100 Roubaix

⏱️ Durée : 2 heures (10h30 – 12h30)

️ Entrée : Gratuite – Inscription obligatoire ici

À propos du Wagon :

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data, No-code et IA.

Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 27 campus dans le monde ou en ligne, nos intervenants passionnés enseignent les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 32 000 personnes !

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Les agents IA ne se contentent plus de répondre à des questions : ils peuvent désormais réfléchir, prendre des décisions et agir à votre place.

Le Wagon Lille