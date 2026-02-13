Créer un visuel attractif avec Canva, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Créer un visuel attractif avec Canva Mercredi 11 mars, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00
Présentation
Venez découvrir cet outil permettant de créer des upports visuels et attractifs. Les outils numériques à votre service.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Retrouvez nous sur notre page Facebook
- Inscription en ligne : https://logen.ville-martigues.frhttps://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. canva graphisme