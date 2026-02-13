Créer un visuel attractif avec Canva, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Créer un visuel attractif avec Canva Mercredi 11 mars, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Présentation

Venez découvrir cet outil permettant de créer des upports visuels et attractifs. Les outils numériques à votre service.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Retrouvez nous sur notre page Facebook

Inscription en ligne : https://logen.ville-martigues.frhttps://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. canva graphisme