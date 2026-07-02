Créer une vidéo Cirque augmenté Micro-folie Cadaujac

Informations pratiques

Cadaujac

Créer une vidéo Cirque augmenté

Micro-folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Un atelier intergénérationnel pour imaginer ensemble une histoire inspirée de l’univers circassien et lui donner vie en images.

À partir d’un temps de création collective (récit, idées, personnages), les participants expérimenteront des outils de création visuelle, notamment avec l’IA, pour réaliser une courte vidéo animée.

Un moment de partage, entre imaginaire et découverte des nouvelles formes de création numérique.

Atelier tout public, à partir de 5 ans (en famille ou en groupe conseillé), durée 1H30 sur réservation (06 40 98 05 37) .

Micro-folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Créer une vidéo Cirque augmenté

L’événement Créer une vidéo Cirque augmenté Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme