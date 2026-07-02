Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles Micro-folie Cadaujac

Informations pratiques

Cadaujac

Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles

Micro-folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

À travers une sélection d’œuvres (peinture, sculpture, vidéo), cette séance explore la notion de mouvement et les évolutions du cirque, du répertoire traditionnel aux formes contemporaines.

À l’issue de la visite, un atelier de pratique artistique est proposé aux enfants.

Inspirés des découpages d’Henri Matisse, ils sont invités à composer leur propre spectacle, à partir de formes et de couleurs.

A partir de 6 ans, environ 1H30 .

Micro-folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles

L’événement Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme