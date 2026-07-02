Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles Micro-folie Cadaujac
mardi 18 août 2026 · Micro-folie · Cadaujac
Informations pratiques
Cadaujac
Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles
Micro-folie Chemin du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
À travers une sélection d’œuvres (peinture, sculpture, vidéo), cette séance explore la notion de mouvement et les évolutions du cirque, du répertoire traditionnel aux formes contemporaines.
À l’issue de la visite, un atelier de pratique artistique est proposé aux enfants.
Inspirés des découpages d’Henri Matisse, ils sont invités à composer leur propre spectacle, à partir de formes et de couleurs.
A partir de 6 ans, environ 1H30 .
Micro-folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles
L’événement Visite commentée et atelier découpage La piste aux étoiles Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme