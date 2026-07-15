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Visite commentée corps en mouvement micro-folie Cadaujac

mercredi 26 août 2026 · micro-folie · Cadaujac

Visite commentée corps en mouvement micro-folie Cadaujac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
micro-folie
Adresse
Chemin du Château
Ville
33140 Cadaujac
Département
Gironde
Tarif

Cadaujac

Visite commentée corps en mouvement

micro-folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

À travers une sélection d’œuvres issues du Musée numérique Micro-Folie, cette visite commentée propose une traversée des arts du cirque, du répertoire traditionnel aux formes contemporaines.Peintures, sculptures, affiches et extraits vidéo permettent d’explorer la place du corps, le rapport au risque, à l’espace et à la mise en scène. Entre prouesse, poésie et hybridation des disciplines, le cirque se révèle être un terrain d’expérimentation artistique en constante évolution.

Durée 45 minutes
Tout public   .

micro-folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37 

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English : Visite commentée corps en mouvement

L’événement Visite commentée corps en mouvement Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-15 par Sud Bordeaux Tourisme

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