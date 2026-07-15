Visite commentée corps en mouvement micro-folie Cadaujac
mercredi 26 août 2026 · micro-folie · Cadaujac
Informations pratiques
Cadaujac
Visite commentée corps en mouvement
micro-folie Chemin du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
À travers une sélection d’œuvres issues du Musée numérique Micro-Folie, cette visite commentée propose une traversée des arts du cirque, du répertoire traditionnel aux formes contemporaines.Peintures, sculptures, affiches et extraits vidéo permettent d’explorer la place du corps, le rapport au risque, à l’espace et à la mise en scène. Entre prouesse, poésie et hybridation des disciplines, le cirque se révèle être un terrain d’expérimentation artistique en constante évolution.
Durée 45 minutes
Tout public .
micro-folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Visite commentée corps en mouvement
L’événement Visite commentée corps en mouvement Cadaujac a été mis à jour le 2026-07-15 par Sud Bordeaux Tourisme
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